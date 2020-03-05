Пятеро пострадали: Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

В Мурманской области военнослужащие-контрактники были травмированы во время занятий на полигоне — взорвался имитационный боеприпас.

Все случилось в среду, 4 марта, в Печенгском районе. Пятеро получили травмы из-за грубого нарушения техники безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, пострадавших доставили в медучреждение, они получили незначительные травмы.

В настоящее время в воинской части проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике ловят сбежавшего льва. Животное растерзало мужчину.