В Мексике ловят льва, растерзавшего таксиста

Власти штата Мехико развернули операцию по поиску льва. Животное загрызло человека. Занятия в ряде начальных и средних школ были отменены из-за угрозы нападения крупного животного.

В среду, 4 марту, местные власти задействовали в масштабной операции около 250 военных и правоохиранителей. Поиски ведутся также с воздуха с помощью беспилотников.

Как сообщает Radio Formula, в связи с угрозой нападения льва занятия приостановлены как минимум в 13 школах.

Поиски зверя начались 1 марта, когда муниципалитете Валье-де-Браво бнаружили тело таксиста. Мужчина стал жертвой нападения льва.

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