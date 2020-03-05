В Мексике ловят льва, растерзавшего таксиста

В Мексике ловят льва, растерзавшего таксиста
Лев. Фото: pixabay

Власти штата Мехико развернули операцию по поиску льва. Животное загрызло человека. Занятия в ряде начальных и средних школ были отменены из-за угрозы нападения крупного животного.

В среду, 4 марту, местные власти задействовали в масштабной операции около 250 военных и правоохиранителей. Поиски ведутся также с воздуха с помощью беспилотников.

Как сообщает Radio Formula, в связи с угрозой нападения льва занятия приостановлены как минимум в 13 школах.

Поиски зверя начались 1 марта, когда муниципалитете Валье-де-Браво бнаружили тело таксиста. Мужчина стал жертвой нападения льва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крушении вертолета с главой национальной полиции на Филиппинах.

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