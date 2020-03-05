На Филиппинах потерпел крушение вертолет с главой национальной полиции

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с главой национальной полиции
Вертолет потерпел крушение. Фото: pixabay

На Филиппинах потерпел крушение вертолет, на борту которого находился глава местной национальной полиции. Воздушное судно рухнуло в жилом районе в провинции Лагуна.

Все случилось сегодня утром, 5 марта. В результате крушения начальник полиции получил небольшую травму правого плеча. Мужчину извлекли из обломков и направили в ближайшее медучреждение.

Как сообщает издание Philippine Daily Inquirer, в вертолете находились восемь человек, в числе которых были начальник национальной полиции и пилот.

О состоянии других пострадавших информации нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о гибели депутат Госдумы при крушении вертолета в Татарстане.

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