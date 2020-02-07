Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане
Вертолет рухнул по непонятным причинам. Фото: pixabay.com

В инциденте также пострадали два человека – они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы Татарстана. Все случилось в 30 километрах от Казани – там рухнул вертолет, на борту которого находились несколько человек. Два человека получили серьезные травмы, а один скончался на месте. Личность погибшего установлена – им оказался депутат Государственной думы Айрат Хайруллин.

Непонятно, что стало причиной крушения и каково состояние травмированных сейчас.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет, вернувшийся в аэропорт Ростова-на-Дону, вылетел в Петербург. По предварительной информации, у самолёта возникла проблема со стойкой шасси, поэтому он вынужден был вернуться в Ростов-на- Дону.

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