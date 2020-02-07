Самолет, вернувшийся в аэропорт Ростова-на-Дону, вылетел в Петербург

С пассажирами всё в порядке. Фото: Pixabay

С пассажирами всё в порядке. Фото: Pixabay

Самолет, вернувшийся в аэропорт Ростова-на-Дону по технической причине, вылетел в Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник ростовского аэропорта.

Напомним, 7 февраля рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из Ростова-на-Дону в Петербург в 10.05 по московскому времени. В 11.34 рейс №203 вернулся в аэропорт «Платов» в Ростов-на-Дону. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

По предварительной информации, у самолёта возникла проблема со стойкой шасси, поэтому он вынужден был вернуться в Ростов-на- Дону.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех. Лайнер выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и разлетелся на три части в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле.