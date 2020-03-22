Жена и сын главного вора в законе России заразились коронавирусом

Семья главного российского «вора в законе» Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой, заразилась коронавирусом нового типа. Инфекция подтверждена у супруги и сына криминального авторитета.

Жена «вора в законе» Марина Гольдберг и его 15-летний сын сдали анализы на наличие коронавируса. Тест показал положительный результат, пишет Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, семья криминального авторитета сейчас находится в изоляции в особняке на Николиной горе. В скором времени они будут госпитализированы.

Сам Шакро Молодой отбывает наказание за вымогательство. Весной 2018 года он был признан виновным в совершении двух преступлений и приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусом.