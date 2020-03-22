Диетолог рассказала как избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

Чеснок обладает множеством полезных свойств, но многие не едят его из-за последующего неприятного запаха изо рта.

Турецкий диетолог Шебнем Кандыралы Йылдырым рассказала, что чеснок может защитить от онкологии молочных желез, снижает уровень сахара в крови, помогает при отравлениях, а также приводит в норму давление. Об этом сообщает Sözcü.

Также, согласно исследованию, на которое ссылает специалист, женщины, у которых в рационе регулярно присутствует чеснок и лук, реже заболевают артритом тазобедренного сустава из-за соединений в растениях, которые не дают разрушаться хрящам суставов.

Чтобы не страдать от неприятного запаха, стоит есть чеснок вместе с кипяченым молоком.

Стоит отметить, что есть чеснок лучше всего именно в сыром виде, ведь при температурной обработке он теряет свои полезные свойства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургских маршрутках водители выстраивают баррикады из лука и чеснока.