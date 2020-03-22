У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»

У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями &#171;челки&#187;
У нового iPhone может не быть челки. Фото: unsplash.com

В сети опубликовали предполагаемые эскизы трех новых моделей iPhone. Одна из них может лишиться нелюбимой многими пользователями «челки» — выреза в верху экрана.

Изображениями поделился инсайдерский портал Slashleaks. Одна из моделей, самая небольшая, имеет наибольший вырез в верхней части экрана. У среднего образца он заметно меньше. Третья и самая габаритная модель, если верить эскизам, лишена уже привычного, но надоевшего выреза.

В сети также ходят слухи, что iPhone 12 Pro Max будет оснащен безрамочным дисплеем без вырезов и отверстий.

Точный облик нового iPhone станет известен только на презентации Apple. Мероприятия, вероятно, пройдет в сентябре 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация Apple планирует выпустить сразу две бюджетные модели смартфонов — iPhone 9 и iPhone 9 Plus.

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