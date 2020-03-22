У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»

В сети опубликовали предполагаемые эскизы трех новых моделей iPhone. Одна из них может лишиться нелюбимой многими пользователями «челки» — выреза в верху экрана.
Изображениями поделился инсайдерский портал Slashleaks. Одна из моделей, самая небольшая, имеет наибольший вырез в верхней части экрана. У среднего образца он заметно меньше. Третья и самая габаритная модель, если верить эскизам, лишена уже привычного, но надоевшего выреза.
В сети также ходят слухи, что iPhone 12 Pro Max будет оснащен безрамочным дисплеем без вырезов и отверстий.
Точный облик нового iPhone станет известен только на презентации Apple. Мероприятия, вероятно, пройдет в сентябре 2020 года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация Apple планирует выпустить сразу две бюджетные модели смартфонов — iPhone 9 и iPhone 9 Plus.