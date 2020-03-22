Роспотребнадзор рассказал об экономии воды

Сегодня, 22 марта, во всем мире отмечается День водных ресурсов. Данное мероприятие отмечается с 1993 года и посвящено значению пресной воды для человечества.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что пресной воды не хватает. Поэтому жители страны должны проявить сознательность и рационально использовать воду для ее сохранения. Для этого стоит принимать душ не более чем 5 минут. Ведь 80% воды не очищается, поэтому разумное потребление поможет сохранить столько важный ресурс. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Посоветовало ведомство также отключать неиспользуемые приборы из сети. Ведь электроэнергия производится с использованием водных ресурсов.

Помимо этого, стоить быть внимательным к покупке одежды, чтобы не приобретать ее слишком много. Только на производство одной пары джинсов уходить 10 тысяч литров воды. А это немного немало — десятилетняя норма потребления воды на одного человека.

Также, желательно не выбрасывать пищу, годную к употреблению. Тогда сокращение отходов понизит спрос на сельское хозяйство, которое потребляет огромное количество воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в каналах Венеции вода стала чище из-за коронавируса.