В каналах Венеции вода стала чище из-за коронавируса

При этом в мэрии Венеции отмечают, что качество воды не улучшилось. Из-за прекращения судоходства осадок, всегда находящийся на поверхности, просто опустился на дно. Фото: www.facebook.com/groups/378156922321320/

При этом в мэрии Венеции отмечают, что качество воды не улучшилось. Из-за прекращения судоходства осадок, всегда находящийся на поверхности, просто опустился на дно. Фото: www.facebook.com/groups/378156922321320/

Из-за жесткого карантина, введенного в Венеции после начала пандемии коронавируса, город покинули многочисленные туристы, а в воде каналов теперь не увидеть катеров и гондол.

Оказалось, что у опасной инфекции есть не только минусы, но и плюсы. По крайней мере, для экологии. После того как не только улицы, но и морские каналы Венеции стали свободными, вода в них буквально за несколько дней неузнаваемо преобразилась.

Венецианцы с восторгом делятся фотографиями прозрачных каналов, в которых виднеется дно. Кроме того, теперь в воде снова плещутся рыбы и лебеди. В сообществе VENEZIA PULITA в Facebook итальянцы рассказывают, что видели даже дельфинов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус побудил жителей Северной столицы меньше пользоваться общественным транспортом и пересесть на такси.