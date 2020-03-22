Ольгу Серябкину раскритиковали за лишний вес

В свой профиль Instagram певица решила опубликовать ранее неизданные материалы со съемок, но в восторг пришли не все.

Поделиться фрагментами старых съемок клипов Серябкина решила из-за того, что новые съемки сейчас временно отменяются.

На нескольких видео, опубликованных в «карусели» поста, Серябкина предстает в полуголом виде, в котором она спокойно прогуливается по улицам города.

Подписчики отреагировали на данное зрелище неоднозначно. Один из комментаторов ответил, что певица красотка, но «жирок подвисает». На этот комментарий Серябкина ответила не без самоиронии, отметив, что «то ли еще будет после карантина». Другие комментаторы напрямую посоветовали заняться своей фигурой, прежде чем раздеваться, кто-то и вовсе отметил, что такое лучше не выкладывать.

Но и без одобрения не обошлось. Фанаты Серябкиной обрадовались «новым» старым кадрам и попросили выкладывать подобное почаще.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Серябкина шокировала историей о жесткой драке с Леной Темниковой.