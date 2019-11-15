Ольга Серябкина шокировала историей о жесткой драке с Леной Темниковой

Ольга Серябкина шокировала историей о жесткой драке с Леной Темниковой
Ольга Серябкина. Фото: Instagram

Певица заверила, что изначально агрессивно повела себя коллега, а она лишь защищалась.

Об этом стало известно 14 ноября. Об инциденте бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала в интервью для YouTube-канала Super. Она отметила, что все случилось, когда они с Леной Темниковой выступали в одной группе. Девушки молча ехали в лифте после концерта, когда вдруг Лена Темникова набросилась на коллегу и начала ее избивать. По словам Серябкиной, певица била ее по почкам и печени, ей было очень больно.

Звезда отметила, что обладает силой и боялась отвечать Темниковой агрессией на агрессию, так как боялась уголовной ответственности. В какой-то момент Лена якобы плюнула на артистку и это стало последней каплей.

«И я ее в ответ прикусила — у меня просто башню, естественно, сорвало — и дала ей пощечину»,

— поделилась Серябкина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшие участницы Serebro Серябкина и Темникова состояли в отношениях.

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