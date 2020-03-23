В Петербурге водителя судят за грабеж пассажиров

Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело о грабеже. В хищении имущества пассажиров обвиняют водителя ВАЗ 2155.

По версии органов предварительного расследования, в январе 2020 года мужчина перевозил пассажиров. Во время поездки он попросил их поместить свои личные вещи в багажник. После чего высадил их в назначенном месте.

Пассажиры потребовали вернуть им имущество, но водитель их просьбы проигнорировал. Мужчина скрылся вместе с похищенными вещами. Ущерб составил более 140 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительный акт в отношении автомобилиста утвержден. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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