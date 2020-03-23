Трое связали скотчем охранника фирмы на Макулатурном и похитили технику

Трое связали скотчем охранника фирмы на Макулатурном и похитили технику
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе разыскиваются злоумышленники, которые проникли на территорию компании и похитили компьютерную технику, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Ночью 22 марта охранник одной из фирм арендодателей, расположенной на Макулатурном проезде, сообщил в полицию о грабеже. По его словам, трое злоумышленников проникли на территорию и связали охранника скотчем, когда он был в вагоне-бытовке. После этого они отобрали ключи и проникли в офис.

Из бытовки неизвестные ушли, прихватив монитор и системный блок видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что влюбленная парочка расстреляла автомобили на Петроградке из пневмата. Правоохранители установили, что злоумышленники стреляли по автомобилям. Из людей никто не пострадал.

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