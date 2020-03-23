Клишас: планов о переносе голосования по Конституции из-за коронавируса нет

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что планов о переносе общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции нет.

При этом он отметил, что если не будет резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса, голосование состоится, как и запланировано, 22 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента сообщили, что из-за коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Общероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Это день объявлен выходным.Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.