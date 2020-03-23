Стала известна новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Местные СМИ считают, что данные о количестве заболевших в Италии сильно преуменьшены из-за неправильного подхода к диагностике. Фото: pixabay.com

Местные СМИ считают, что данные о количестве заболевших в Италии сильно преуменьшены из-за неправильного подхода к диагностике. Фото: pixabay.com

Возможно, рекордные показатели смертности от коронавируса среди итальянцев обусловлены высоким процентом пожилых людей в этой стране.

Кроме того, система здравоохранения предлагает недостаточно безопасную и проработанную систему тестирования, которая предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera. Нельзя исключать также неблагоприятную экологическую обстановку, оказывающую пагубное влияние на легкие и иммунитет. Большинство тяжелобольных, помимо прочего, — курильщики, что также говорит об упадке здравоохранения в стране.

Отметим, что уровень смертности в Италии почти в 3 раза превышает количество летальных исходов в Китае. Так, в эпицентре пандемии, городе Ухань, летальный исход составлял 5,8%, в то время как в Ломбардии, наиболее пораженном регионе, смертность составляет до 12%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что китайский вирусолог уверен, что коронавирус продержится в Европе не менее 1-2 лет.