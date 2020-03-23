Вирусолог из Китая призвал забыть о скором окончании пандемии в Европе

Руководитель китайской группы клинических экспертов по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что странам Европы не стоит надеяться на скорое завершение пандемии.

На это может уйти год, а то и два, считает он. При этом коронавирус в течение этого времени может появляться и исчезать, сообщает South China Morning Post.

Государства могли бы, конечно, быстрее остановить пандемию коронавируса, но для этого потребуется принятие «экстремально радикальных мер». Например, заморозка любой активности в странах и полное закрытие границ. По словам специалиста, страны, конечно, вряд ли пойдут на такой шаг.

«Если бы целый мир мог замереть на четыре недели, мы бы смогли остановить пандемию», — отметил он.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».