Петербурженка арендовала акустическую технику за 700 тысяч и не вернула обратно

В Петербурге Смольнинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при аренде дорогостоящей техники.

Как сообщает городская прокуратура, суд установил, что в декабре 2018 года обвиняемая арендовала акустическую технику на общую сумму почти 700 тысяч рублей, однако, когда пришло время отдавать имущество, она его не вернула.

Женщину признали виновной по двум статьям о мошенничества. Ближайшие 1 год и 9 месяцев она проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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