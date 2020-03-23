Петербурженка арендовала акустическую технику за 700 тысяч и не вернула обратно

Петербурженка арендовала акустическую технику за 700 тысяч и не вернула обратно
Фото: pixabay.com

В Петербурге Смольнинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при аренде дорогостоящей техники.

Как сообщает городская прокуратура, суд установил, что в декабре 2018 года обвиняемая арендовала акустическую технику на общую сумму почти 700 тысяч рублей, однако, когда пришло время отдавать имущество, она его не вернула.

Женщину признали виновной по двум статьям о мошенничества. Ближайшие 1 год и 9 месяцев она проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водителя судят за грабеж пассажиров. Невский районный суд Петербурга рассмотрит дело о грабеже. В хищении имущества пассажиров обвиняют водителя ВАЗ 2155.

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