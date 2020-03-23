Стало известно, когда коронавирус в России пойдет на спад

Стало известно, когда коронавирус в России пойдет на спад
"Пневмония или воспаление легких – это заболевание, которое может вызываться разными причинами. Но нужно проверять тем не менее всех на коронавирус. Это даст нам хорошее объективное представление, как он в стране распространен. Главный синдром, который дает коронавирус, - это пневмония, именно из-за нее люди умирают. Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавирусной инфекции", - объяснил Анатолий Альштейн. Фото: pixabay.com

По мнению эксперта, доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, ситуация с распространением коронавируса в России начнет улучшаться через два месяца.

Эксперт настроен осторожно оптимистично и считает, что к лету отечественные медики, возможно справятся с этой напастью. Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук проводит параллель с Китаем, которые смог побороть эпидемию за аналогичный срок, несмотря на куда больший масштаб проблемы. При этом Альштейн отметил, что Россия впервые сталкивается с подобным происшествием, поэтому точных прогнозов делать нельзя.

Тем не менее, ученый предполагает, что за два месяца и во всем мире пандемия, если не завершится полностью, то примет значительно менее агрессивные формы. Однако, считает Альштейн, вакцина никак на это не повлияет, поскольку её разработка требует длительного времени, передает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о новых мерах по борьбу с пандемией, предпринятых главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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