Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей для покупки аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей для покупки аппаратов ИВЛ
Мишустин также поручил Минэкономразвития представить предложения по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал более 10 новых поручений по борьбе коронавирусом и помощи гражданам.

В первую очередь, глава правительства распорядился выделить 7,5 млрд рублей для покупки как минимум 5700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут спасти жизнь многим, зараженным коронавирусом. Еще 10 млрд будут направлены на производство и закупку медицинского оборудования и средств защиты.

Помимо прочего, безработные получат возможность оформить пособие дистанционно. Также Мишустин поручил разработать предложения по борьбе с необоснованными увольнениями, так или иначе связанными с коронавирусом. Об этих и других мерах пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса приостановили программу всероссийской диспансеризации.

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