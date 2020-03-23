Под Выборгом произошло ДТП с участием Porsche

Вечером в воскресенье, 22 марта, в Выборгском районе Ленобласти произошла авария, травмы получила 49-летняя женщина, которая была за рулем кроссовера Chery Tiggo.

По данным районного ОГИБДД УМВД, все произошло на втором километре дороги «Подъезд № 2 к г. Выборг», сообщает 47news. Элитная иномарка Porsche, за рулем которой находился 52-летний мужчина, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем китайского производства Chery Tiggo.

В результате аварии водителя кроссовера госпитализировали в Выборгскую городскую больницу. Она находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные пострадали 48 человек.