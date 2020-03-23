В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные пострадали 48 человек

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 1 097 ДТП.

Согласно статистике за выходные с 20 по 22 марта, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Ленобласти погиб один человек. В Петербурге погибших нет. В ГИБДД насчитали в двух регионах 48 пострадавших в ДТП, трое из них -дети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.