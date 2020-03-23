Отец Хабиба не исключил, что бой против Фергюсона может пройти в России

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением по поводу возможного проведения боя против американца Тони Фергюсона в России.

Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавируса такой сценарий развития событий вполне возможен, сообщает «Спорт-Экспресс».

«А почему нет, если при закрытых дверях? У нас есть города, где можно провести подобное мероприятие. И в России пока наименьшее число людей, заболевших новым вирусом», — пояснил он.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не будет переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой состоится 18 апреля. Осталось только определить место его проведения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.