Майоров предложил провести ЧМ-2021 в Швейцарии

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 8 по 24 мая, решили отменить из-за пандемии. Фото: Pixabay

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 8 по 24 мая, решили отменить из-за пандемии. Фото: Pixabay

Известный хоккейный эксперт Борис Майоров призвал провести чемпионат мира 2021 года в Швейцарии.

Он отметил, что Швейцария не виновата в отмене мирового первенства 2020 года.

«Я считаю, что надо дать возможность Швейцарии принять чемпионат мира. В дело вмешались чрезвычайные обстоятельства, поэтому на мой взгляд, лишать страну права проведения турнира неправильно», — пояснил Майоров, сообщает «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 8 по 24 мая Швейцарии, решили отменить из-за пандемии.

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