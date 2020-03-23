Майоров предложил провести ЧМ-2021 в Швейцарии

Майоров предложил провести ЧМ-2021 в Швейцарии
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 8 по 24 мая, решили отменить из-за пандемии. Фото: Pixabay

Известный хоккейный эксперт Борис Майоров призвал провести чемпионат мира 2021 года в Швейцарии.

Он отметил, что Швейцария не виновата в отмене мирового первенства 2020 года.

«Я считаю, что надо дать возможность Швейцарии принять чемпионат мира. В дело вмешались чрезвычайные обстоятельства, поэтому на мой взгляд, лишать страну права проведения турнира неправильно», — пояснил Майоров, сообщает «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться с 8 по 24 мая Швейцарии, решили отменить из-за пандемии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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