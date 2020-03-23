Предпринимателя оштрафовали за размещение Subway на Гривцова

Предпринимателя оштрафовали за размещение Subway на Гривцова
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Фото: gov.spb.ru

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за размещение ресторана Subway в доме 14-16 в переулке Гривцова. Помещение занято общепитом без необходимых документов.

Нарушение законодательства о распоряжении госимуществом выявила прокуратура Адмиралтейского района. Здание в переулке Гривцова является собственностью государства. На праве оперативного управления оно было передано Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

«В нарушение закона объект нежилого фонда в отсутствие надлежаще оформленных документов используется предпринимателем под размещение ресторана «Subway», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес индивидуального предпринимателя было внесено представление об устранении нарушения. Оно рассмотрено и удовлетворено. В арбитражный суд было направлено заявление о привлечении коммерсанта к административной ответственности. По результатам его рассмотрения предпринимателю было назначено наказание в виде штрафа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в семи районах Петербурга освободили помещения, занятые незаконно.

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Предпринимателя оштрафовали за размещение Subway на Гривцова
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