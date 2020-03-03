В семи районах Петербурга из помещений выселили магазины и мастерские

В Петербурге освободили помещения, занятые незаконно. Из домов, в частности, выселили магазины, парикмахерские и мастерские.

Мероприятия по освобождению проходили в Кировском, Центральном, Петроградском, Московском, Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском районах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контрою за имуществом (ККИ).

Так, в доме 26/24 на Индустриальном проспекте незаконно были заняты два помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. метров. Подвал здания занимали магазины по продаже канцелярии, продуктов, зоотоваров, алкоголя, а также парикмахерские, ателье, пункт выдачи интернет-заказов, кальянная и другие.

«Ранее данный объект нежилого фонда являлся предметом договора с ООО «Партнер» для использования под торговые цели, в июне прошлого года договор был расторгнут», — уточнили в ККИ.

Помещение на проспекте Энтузиастов, 47, корпус 1, литера А занял продовольственный магазин. Внутри без согласования был проведен ряд перепланировок и переустройств. При этом данный объект не обременен договорными отношениями с городом и использовался незаконно.

В доме 61 на 4-й линии В.О. помещение площадью 52 кв. метра было незаконно занято под размещение кровельной мастерской. Принадлежит она неустановленному лицу.

Освобождены также помещения на Большой Морской, Варшавской и Боровой улицах и проспектах Стачек, Каменностровском и Московском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверили помещения на первых этажах жилых домов. Выяснилось, что их незаконно заняли парикмахерская, магазин и театральная студия.