В семи районах Петербурга из помещений выселили магазины и мастерские

В Петербурге освободили помещения, занятые незаконно. Из домов, в частности, выселили магазины, парикмахерские и мастерские.
Мероприятия по освобождению проходили в Кировском, Центральном, Петроградском, Московском, Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском районах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контрою за имуществом (ККИ).
Так, в доме 26/24 на Индустриальном проспекте незаконно были заняты два помещения общей площадью 1,3 тыс. кв. метров. Подвал здания занимали магазины по продаже канцелярии, продуктов, зоотоваров, алкоголя, а также парикмахерские, ателье, пункт выдачи интернет-заказов, кальянная и другие.
«Ранее данный объект нежилого фонда являлся предметом договора с ООО «Партнер» для использования под торговые цели, в июне прошлого года договор был расторгнут», — уточнили в ККИ.
Помещение на проспекте Энтузиастов, 47, корпус 1, литера А занял продовольственный магазин. Внутри без согласования был проведен ряд перепланировок и переустройств. При этом данный объект не обременен договорными отношениями с городом и использовался незаконно.
В доме 61 на 4-й линии В.О. помещение площадью 52 кв. метра было незаконно занято под размещение кровельной мастерской. Принадлежит она неустановленному лицу.
Освобождены также помещения на Большой Морской, Варшавской и Боровой улицах и проспектах Стачек, Каменностровском и Московском.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверили помещения на первых этажах жилых домов. Выяснилось, что их незаконно заняли парикмахерская, магазин и театральная студия.