Из домов Петербурга выселили театральную студию и парикмахерскую

Из домов Петербурга выселили театральную студию и парикмахерскую
Театральную студию выселили из помещения на Пушкинской. Фото: ККИ

Представители комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили помещения на первых этажах жилых домов. Выяснилось, что их незаконно заняли парикмахерская, магазин и театральная студия.

Проверки нежилого фонда проходили по четырем адресам. Так, помещение площадью более 40 кв. метров на Литейном проспекте, 58, литера А незаконно занял продуктовый магазин.

«Помещение имеет ряд несогласованных перепланировок», — уточнили в пресс-службе ККИ.

Фото: ККИ

На первом этаже дома 20, литера А по Пушкинской улице обнаружили театральную студию. Пользователь оборудовал проходы в капитальных стенах, демонтировал и возвел перегородки.

Еще одно помещение в отсутствии договора заняла маникюрная студия с магазином по продаже сопутствующих товаров и обучающей школой. Работала она по адресу: дом 4, корпус 1 по аллее Поликарпова.

Фото: ККИ

В помещении на Индустриальном проспекте, 26/24 выявлена парикмахерская. Размещена в здании она была самовольно, без правоустанавливающих документов.

«В связи с тем, что пользователями самостоятельно помещения освобождены не были, объекты нежилого фонда освобождены силами Комитета совместно с подведомственной организацией», — сообщили в ККИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома 62 литера А по Невском проспекту выселили крупный сувенирный магазин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выселение ККИ магазин новости спб парикмахерская
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный не согласовал марш памяти Немцова из-за аббревиатуры «РФ»
Православные активисты обвинили бар GOD на Рубинштейна в «богохульстве»
За февраль 2020 года в Петербурге подали 35 тысяч заявлений на финскую визу
Из повестки парламента Ленобласти убрали вопрос о лишении Петрова мандата
В Петербурге будут судить организаторов незаконной миграции
Петербург запустил автобусное сообщение с Узбекистаном
Из домов Петербурга выселили театральную студию и парикмахерскую
Демонтаж СКК планируют завершить к середине марта