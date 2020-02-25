Из домов Петербурга выселили театральную студию и парикмахерскую

Театральную студию выселили из помещения на Пушкинской. Фото: ККИ

Театральную студию выселили из помещения на Пушкинской. Фото: ККИ

Представители комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили помещения на первых этажах жилых домов. Выяснилось, что их незаконно заняли парикмахерская, магазин и театральная студия.

Проверки нежилого фонда проходили по четырем адресам. Так, помещение площадью более 40 кв. метров на Литейном проспекте, 58, литера А незаконно занял продуктовый магазин.

«Помещение имеет ряд несогласованных перепланировок», — уточнили в пресс-службе ККИ.

На первом этаже дома 20, литера А по Пушкинской улице обнаружили театральную студию. Пользователь оборудовал проходы в капитальных стенах, демонтировал и возвел перегородки.

Еще одно помещение в отсутствии договора заняла маникюрная студия с магазином по продаже сопутствующих товаров и обучающей школой. Работала она по адресу: дом 4, корпус 1 по аллее Поликарпова.

В помещении на Индустриальном проспекте, 26/24 выявлена парикмахерская. Размещена в здании она была самовольно, без правоустанавливающих документов.

«В связи с тем, что пользователями самостоятельно помещения освобождены не были, объекты нежилого фонда освобождены силами Комитета совместно с подведомственной организацией», — сообщили в ККИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома 62 литера А по Невском проспекту выселили крупный сувенирный магазин.