Гаджиев: «Бой между Хабибом и Фергюсоном можно провести в ангаре»

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в ангаре.

Гаджиев отметил, что продажи прав на трансляцию могут принести организаторам боя более ста миллионов долларов, сообщает «Вестник ММА».

Он предложил провести ивент в ангаре, а в качестве оператора выбрать Дэйну Уайта.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не будет переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой состоится 18 апреля. Осталось только определить место его проведения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.