Адвокат историка Соколова назвал предположительную дату суда

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов предстанет перед судом уже в апреле.

Адвокат историка Александр Почуев суд может состояться по видеосвязи из-за коронавируса. По словам адвоката, он будет настаивать, чтобы дело рассматривалось при личном присутствии подсудимого и непосредственном контакте.

Предположительно, Октябрьский суд рассмотрит дело 6 апреля, сообщает «Мойка 78».

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ обвиняют в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.