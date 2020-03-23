Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде-2020

Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде-2020
Официальной отмены Олимпийских игр еще не было. Фото: pixabay.com

Олимпийский комитет Австралии вслед за Канадой призвал перенести проведение летних Олимпийских игр в Токио на следующий год.

Австралия отказалась от участия в Олимпиаде, если её все же организуют в этом году. Аналогичным образом чуть раньше поступила Канада. При этом обе страны активно призывают обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию и перенести проведение главного спортивного события на следующий год, как уже поступили со множеством мероприятий.

По мнению представителей Австралии и Канады, мир находится «в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что решение о проведении либо отмене Олимпиады Международный Олимпийский комитет примет в течение месяца. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

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