В ДТП на Варшавской пострадали два водителя и пешеход

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадал пешеход. Стали известны подробности аварии.

Все случилось сегодня, 23 марта, около 15:20 на Варшавской улице. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, поделить проезжую часть не смогли водители автомобилей маркой Kia и Renault. От удара первая иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода.

В результате столкновения машин пострадали оба водителя и угодившая под колеса авто горожанка.

По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Kia ехал на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировал ДТП.