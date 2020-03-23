В ДТП на Варшавской пострадали два водителя и пешеход

В ДТП на Варшавской пострадали два водителя и пешеход
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадал пешеход. Стали известны подробности аварии.

Все случилось сегодня, 23 марта, около 15:20 на Варшавской улице. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, поделить проезжую часть не смогли водители автомобилей маркой Kia и Renault. От удара первая иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину-пешехода.

В результате столкновения машин пострадали оба водителя и угодившая под колеса авто горожанка.

По факту произошедшего проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Kia ехал на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировал ДТП.

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