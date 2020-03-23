На Варшавской водитель Kia спровоцировал ДТП и сбил пешехода

В Петербурге на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин вылетела на газон.

Все случилось сегодня, 23 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем легковушки марки Kia продолжил движение на запрещающий сигнал светофора, в результате чего в машину влетел другой участник. После Kia сбил пешехода.

«Она была в состоянии средней тяжести, лежала, говорила, но с трудом», — написали в группе, отметив, что под колеса иномарки попала женщина.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель Cadillac пытался провезти 65 кг наркотиков из Эстони.