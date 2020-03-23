В Ленобласти водитель Cadillac пытался провезти 65 кг наркотиков из Эстонии

В Ленобласти водитель Cadillac пытался провезти 65 кг наркотиков из Эстонии
Уголовное дело прокуратура отправила в Ленинградский областной суд. Фото: pixabay

В Ленобласти осудят мужчину за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Водитель перевез через пункт пропуска «Ивангород» 65 кг запрещенного вещества.

Мужчина на Cadillac перевез наркотики через границу из Эстонии. Россиянин вез их в специально оборудованном тайнике в машине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, наркотики перевозились с целью дальнейшей реализации в стране.

Уголовное дело прокуратура отправила в Ленинградский областной суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб. Очевидцы предположили, что лихач был в состоянии алкогольного опьянения.

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