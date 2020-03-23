СМИ: у 74-летнего Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок

СМИ: у 74-летнего Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок
Евгений Петросян. Фото: instagram.com

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова возможно стали родителями.

Роды проходили в одном из медицинских центров Дубаи. Судя по фигуре супруги российского сатирика, семья прибегла к услугам суррогатной материнства — стоимость их составила около 5 млн рублей.

Как сообщает «СтарХит», 74-летний Петросян и 31-летняя жена специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно делятся с поклонниками кадрами из отпуска.

Радостное событие произошло 13 марта, однако подтверждения данной информации от Петросяна и Брухуновой пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике. Подписчики с восхищением отреагировали на снимок.

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