СМИ: у 74-летнего Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова возможно стали родителями.

Роды проходили в одном из медицинских центров Дубаи. Судя по фигуре супруги российского сатирика, семья прибегла к услугам суррогатной материнства — стоимость их составила около 5 млн рублей.

Как сообщает «СтарХит», 74-летний Петросян и 31-летняя жена специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно делятся с поклонниками кадрами из отпуска.

Радостное событие произошло 13 марта, однако подтверждения данной информации от Петросяна и Брухуновой пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике. Подписчики с восхищением отреагировали на снимок.