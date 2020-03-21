«Какая же прелесть»: молодая жена Петросяна поделилась снимком в купальнике

&#171;Какая же прелесть&#187;: молодая жена Петросяна поделилась снимком в купальнике
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Евгений Петросян и его новая супруга Татьяна Брухунова провели десять дней в Дубае. Пара наслаждалась отдыхом на курорте, а теперь оказались на карантине.

Ночью супруги прилетели в Москву. У 74-летнего юмориста и его 31-летней жены началась 14-дневная самоизоляция. Брухунова перед отъездом порадовала поклонников снимков в купальнике. Она опубликовала фотографию на своей страничке в Instagram.

Супруга юмориста позировала перед камерой в черном купальнике со схематичным изображением кошки. Подписчики с восхищением отреагировали на снимок.

«Ну какая же прелесть!», — написал пользователь.

«Вот просто идеально всё абсолютно», — прокомментировала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая жена Петросяна собирается родить ему пятерых детей.

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