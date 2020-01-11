Молодая жена Петросяна собирается родить ему пятерых детей

Она пообещала, что будет хорошо стараться.
Об этом стало известно сегодня, 11 января. Предполагаемая жена Евгения Петросяна ответила на комментарий одной из подписчиц. Она предложила 30-летней Брухуновой родить юмористу пятерых детей. Помощница Петросяна неожиданно отреагировала на слова фанатки.
«Пять? Спасибо! Будем стараться»,
— цитирует женщину «Рен ТВ».
Напоминаем, что Брухунова и Петросян ничего не рассказывают о своей совместной жизни. Слухи о свадьбе появились в начале 2019 года – тогда помощница юмориста выложила букет, и все решили, что он нужен для торжества. Сейчас женщина отдыхает в Финляндии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Степаненко отказывается работать с Петросяном после развода. Он не раз предлагал ей сотрудничество, но для артистки это принципиальный момент.