Молодая жена Петросяна собирается родить ему пятерых детей

Молодая жена Петросяна собирается родить ему пятерых детей
Фото: Wikipedia

Она пообещала, что будет хорошо стараться.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Предполагаемая жена Евгения Петросяна ответила на комментарий одной из подписчиц. Она предложила 30-летней Брухуновой родить юмористу пятерых детей. Помощница Петросяна неожиданно отреагировала на слова фанатки.

«Пять? Спасибо! Будем стараться»,

— цитирует женщину «Рен ТВ».

Напоминаем, что Брухунова и Петросян ничего не рассказывают о своей совместной жизни. Слухи о свадьбе появились в начале 2019 года – тогда помощница юмориста выложила букет, и все решили, что он нужен для торжества. Сейчас женщина отдыхает в Финляндии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Степаненко отказывается работать с Петросяном после развода. Он не раз предлагал ей сотрудничество, но для артистки это принципиальный момент.

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Молодая жена Петросяна собирается родить ему пятерых детей
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