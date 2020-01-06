Степаненко отказывается работать с Петросяном после развода

Он не раз предлагал ей сотрудничество, но для артистки это принципиальный момент.

Об этом стало известно в программе «Пусть говорят». О решении Елены Степаненко рассказала актриса Оксана Невежина. Она отметила, что юмористку не раз приглашали на съемки «Петросян-шоу» после грандиозного развода, но она отказывается.

Напоминаем, что о разводе сообщили в 2018 году, но до сих пор непонятно, из-за чего. Некоторые убеждены, что причина – роман Петросяна с молодой помощницей, на которой он якобы совсем недавно женился. Дело в том, что девушка выложила в Instagram фото свадебного букета, а после многочисленных заметок в СМИ, удалила пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выяснилось, что молодая супруга Петросяна владеет 270-миллионной квартирой в Москве. Площадь дорогостоящей недвижимости превышает 200 квадратных метров.