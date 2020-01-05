Выяснилось, что молодая супруга Петросяна владеет 270-миллионной квартирой в Москве

Татьяне Брухуновой, не так давно ставшей пятой женой отечественного юмориста Евгения Петросяна, принадлежит элитная недвижимость в столице стоимостью более 270 млн рублей.

Владелицей квартиры Брухунова стала в 2016 году, как выяснялось в эфире телепрограммы «Пусть говорят». Площадь дорогостоящей недвижимости превышает 200 квадратных метров. Кроме того, в покупку входит парковочное место, которое обошлось покупательнице не менее чем в семь миллионов рублей.

При этом эксперты считают, что Брухунова не могла самостоятельно позволить себе такое дорогостоящее приобретение. Возможно, роман Евгения Петросяна с молодой помощницей начался гораздо раньше, чем об этом стало известно общественности. Некоторые считают, что именно покупка квартиры стала последней каплей для экс-супруги Петросяна Елены Степаненко.

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