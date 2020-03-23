Россиянку задержали в Черногории из-за распространения лжеинформации про коронавирус

Россиянку задержали в Черногории из-за распространения лжеинформации про коронавирус
На фоне пандемии может появляться различная информация, которая не соответствует реальности. Фото: pixabay

На нее завели уголовное дело из-за нагнетания ситуации и распространению паники.

Жительница России задержала на пост, опубликованной в социальной сети. В нем она сообщила, что на самом деле в Черногории болеет примерно 1000 человек, а шестерых уже настиг летальный исход. Поделилась она и своим прогнозом относительно дальнейшего развития событий, написав, что Черногорию ждет такой же путь как и Италию. Помимо этого, она написала, что персонал одного из местных отелей оказался заражен COVID-19 и госпитализирован. Об этом сообщают РИА-новости.

Заведенное уголовное дело на женщину уже направлено в прокуратуру Котора.

Согласно официальным данным, в Черногории зафиксировано 22 случая коронавируса и одна смерть от него. Под присмотром врачей находится 5565 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застрявшие в Черногории россияне вернулись домой.

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