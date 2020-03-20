Застрявшие в Черногории россияне вернулись домой

«Победа» смогла вывести своих пассажиров из Черногории, которая внезапно закрыла границы из-за коронавируса в ночь на 17 марта.

Всего 19 и 20 марта было организовано 4 эвакуационных рейса с россиянами. Некоторых пассажиров домой отправил «Аэрофлот». Все, застрявшие в Тивате туристы из России, благополучно вернулись в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 17 марта «Аэрофлот», «Победа» и S7 оказались в затруднительном положении из-за отказа властей Черногории давать разрешение на вывоз россиян. Подгорица заявила, что даст добро на эвакуацию только, если Москва вернет граждан Черногории домой без билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черногория дала согласие России на вывоз туристов. В результате переговоров между Москвой и Подгорицей, разрешение на эвакуацию россиян все-таки было получено.