Черногория дала согласие России на вывоз туристов

Черногория дала согласие России на вывоз туристов
Черногория разрешила России вернуть своих туристов. Фото: pixabay

Российские туристы, которые застряли в Черногории из-за закрытия границ, будут в скором времени возвращены на родину.

Москва и Подгорица (столица Черногории) договорились о возврате россиян, которые находятся в Черногории в качестве туристов, в Россию, сообщает российское посольство. Черногорская сторона дала «принципиальное согласие» на организацию возвращения граждан РФ. Туристы вернутся на родину на самолетах российских авиакомпаний.

Российское посольство уже передало Черногории списки с именами застрявших в стране россиян. Предполагается, что вывоз граждан произойдет в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Черногории из-за закрытия границ застряли более тысячи жителей России.

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