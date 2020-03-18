Черногория дала согласие России на вывоз туристов

Российские туристы, которые застряли в Черногории из-за закрытия границ, будут в скором времени возвращены на родину.

Москва и Подгорица (столица Черногории) договорились о возврате россиян, которые находятся в Черногории в качестве туристов, в Россию, сообщает российское посольство. Черногорская сторона дала «принципиальное согласие» на организацию возвращения граждан РФ. Туристы вернутся на родину на самолетах российских авиакомпаний.

Российское посольство уже передало Черногории списки с именами застрявших в стране россиян. Предполагается, что вывоз граждан произойдет в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Черногории из-за закрытия границ застряли более тысячи жителей России.