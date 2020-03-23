В Пушкине задержали лихача под наркотиками

В Пушкинском районе инспекторы ДПС задержали водителя в наркотическом опьянении. К счастью, от горе-автомобилиста никто не пострадал.

Все произошло в понедельник, 23 марта, у дома №19А на Новодеревенской улице. Кадры с места задержания опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Пушкинскому району отправили 37-летнего мужчину в больницу с передозировкой.

Отмечается, что алкоголем от водителя не пахло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении боеприпаса времен ВОВ у дома на Канонерском острове.