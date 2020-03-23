Совет по противодействию коронавирусу создан в Петербурге

Совет по противодействию коронавирусу создан в Петербурге
Первое заседание совета. Фото: gov.spb.ru

Сегодня, 23 марта, прошло первое заседание Межведомственного координационного совета по противодействию распространения коронавируса. Его провел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что главная цель совета — слаженная работа всех ветвей власти.

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, что в почтовые ящики граждан будут опускать листовки с информацией про COVID-19 и мерах безопасности. В рамках данной инициативы напечатано 2,5 млн листовок. Также, 50 тысяч листовок распечатаны жителей, которые приехали из-за границы. Помимо этого, информацию о правилах самоизоляции будет печатать на обороте квитанций за коммунальные услуги.

Беглов напомнил, что граждане, которые не предупреждают о возвращении из зарубежных стран свои поликлиники и не соблюдают режим изоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В совет вошли представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, Пограничного и Таможенного управления, ФАС, Россельхознадзора, представители ЗакСа и вице-губернаторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о стремительном ускорении пандемии коронавируса.

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