Жаров покинул пост главы Роскомнадзора

Постановление об освобождении с должности подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщается, что уже бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ранее написал заявление по собственному желанию.

Жаров рассказал, что работа в Роскомнадзоре для него была большим и важным опытом. В ведомстве он проработал 8 лет. По словам бывшего главы, Роскомнадзор сильно поменялся.

Также, Жаров отметил, что ему многое удалось сделать на своем посту для качественного функционирования службы. Он хотел сделать ведомство современным и способным обеспечить качество жизни жителей страны в нынешних информационных условиях. Об этом сообщают РИА-новости.

Перед тем, как в 2012 году занять должность главы Роскомнадзора, Жаров занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Руководитель РКН Жарков покинет ведомство и займет новый пост.