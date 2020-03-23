Жаров покинул пост главы Роскомнадзора

Жаров покинул пост главы Роскомнадзора
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru

Постановление об освобождении с должности подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сообщается, что уже бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ранее написал заявление по собственному желанию.

Жаров рассказал, что работа в Роскомнадзоре для него была большим и важным опытом. В ведомстве он проработал 8 лет. По словам бывшего главы, Роскомнадзор сильно поменялся.

Также, Жаров отметил, что ему многое удалось сделать на своем посту для качественного функционирования службы. Он хотел сделать ведомство современным и способным обеспечить качество жизни жителей страны в нынешних информационных условиях. Об этом сообщают РИА-новости.

Перед тем, как в 2012 году занять должность главы Роскомнадзора, Жаров занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Руководитель РКН Жарков покинет ведомство и займет новый пост.

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