Руководитель РКН Жарков покинет ведомство и займет новый пост

По предварительным данным, руководитель РКН возглавит «Газпром-медиа», но пока информацию не подтвердили.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров может покинуть свой пост и возглавить «Газпром-медиа».

Напоминаем, что главой «Газпром-медиа» до января 2020 года был Дмитрий Чернышенко, который после назначения премьер-министров России Михаила Мишустина стал его вице-премьером. Александр Жаров занимает свою должность в Роскомнадзоре на протяжении восьми лет.

Пока нет ни одного подтверждения данным. Напоминаем, что «Газпром-Медиа» в 2019 году заработала чистой прибыли 2,2 миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram. Ведомство с апреля прошлого года пытается заблокировать доступ к мессенджеру на территории РФ из-за отказа разработчиков предоставить ФСБ ключи шифрования.