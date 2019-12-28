Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram.

Об этом в своем Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Итоги года», — написала в своем посте Симоньян и прикрепила соответствующий скрин.

Роскомнадзор с апреля прошлого года пытается заблокировать доступ к мессенджеру на территории РФ из-за отказа разработчиков предоставить ФСБ ключи шифрования.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что блокировка мессенджера Telegram на территории РФ произойдет в течение года. Жаров также рассказал, что текущая система блокировки мессенджера не приносит должных результатов. Он пояснил, что ведомство не сможет заблокировать Telegram из-за того, что сервис мотивирован на обход блокировки, а действующая система блокировки по IP недостаточно эффективна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями мессенджера за глобальный сбой в работе.