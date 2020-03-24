Жительница Магадана встала на защиту сожителя, который 9 лет насиловал ее дочь

В Магадане правоохранители закончили расследование уголовного дела об изнасиловании над несовершеннолетней девочкой.

Как сообщает РИА Новости, правоохранители в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девяти лет, при этом мать девочки встала на его защиту.

Как заявлет следствие, мать заставляла дочь изменить показания в пользу ее сожителя. По версии правоохранителей, мужчина, будучи отчимом девочки, неоднократно совращал и насиловал ее. Все эти действия продолжались в течение девяти лет.

В итоге мать пострадавшей отстранили от дела в качестве законного представителя, а после привлекли одного из ее родственников и опеку. С ребенком работают психологи.

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