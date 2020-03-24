Финны построят новый жилой комплекс в Калининском районе

Финская строительная компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приобрела второй земельный участок в Калининском районе города. Девелопер намерен построить там новый жилой комплекс.

Как сообщает АБН, новый жилой комплекс появится на улице Васенко, в районе Кондратьевского и Любашинского садов. Будущий ЖК будут окружать несколько детских садов, три школы, поликлиники и медцентры, а также супермаркеты и магазины.

Жители Северной столицы смогут приобрести в 12-этажном здании как студию, так и четырех комнатную квартиру. Всего будет предложено 120 квартир. В проект комплекса включили строительство подземного паркинга, а таже детские и спортивные площадки.

Вывод проекта на рынок ожидается во втором квартале 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский филиал финской строительной компании «ЮИТ Санкт-Петербург» выкупил земельный участок в Нейшлотском переулке для строительства жилого комплекса.