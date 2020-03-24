Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Фото: government.ru

Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Представить их необходимо до 25 марта.

Разработкой мер по ужесточению занимаются Минюст, МВД России и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Сейчас нарушителям карантинного режима грозит штраф от 100 до 500 рублей. Более существенное наказание предусмотрено, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло массовое заражение людей. В этом случае размер штрафа составит до 80 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Информационно-коммуникационный центр (ИКЦ) опроверг сообщения об ужесточении карантина по коронавирусу в России. По слухам, меры планировалось усилить из-за скорости распространения заболевания в стране.