Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Фото: government.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Представить их необходимо до 25 марта.

Разработкой мер по ужесточению занимаются Минюст, МВД России и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Сейчас нарушителям карантинного режима грозит штраф от 100 до 500 рублей. Более существенное наказание предусмотрено, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло массовое заражение людей. В этом случае размер штрафа составит до 80 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Информационно-коммуникационный центр (ИКЦ) опроверг сообщения об ужесточении карантина по коронавирусу в России. По слухам, меры планировалось усилить из-за скорости распространения заболевания в стране.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус михаил мишустин правительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хулиганы сорвали флаг со здания районного суда в Купчино
В канализацию Петербурга сбросили загрязненные сточные воды
Гендиректор «Зенита» рассказал, почему команда не сможет выйти на поле ...
Выходцам из стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии разрешили въезд в Россию
В России появятся доплаборатории из-за коронавируса
Сломанный автобус спровоцировал пробку на Московском шоссе
Петербуржцы вернулись домой из Марокко, где они застряли из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о выработке иммунитета к коронавирусу COVID-19