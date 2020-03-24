Петербуржцы вернулись домой из Марокко, где они застряли из-за коронавируса

Из Марокко вылетел самолет с российскими туристами на борту, в том числе из Северной столицы. Россияне не могли вернуться на родину из-за закрытия границ.

Петербуржец Леонид Ланда, который оказался в числе застрявших в Марокко путешественников, рассказал в своем Instagram-аккаунте, российская сторона выслала за застрявшими туристами борт. По его словам, это был последний рейс, который выполнял аэропорт Касабланки — после этого воздушная гавань, как и все королевство, закрывается.

Другая путешественница из Петербурга Анастасия Сапожникова рассказала 78.ru, что перед их отправлением российским дипломатам пришлось договариваться с местными властями о вывозе граждан.

По ее словам, туристы из России ждали своего возвращения на родину примерно неделю. Борт долетел до московского Внуково и отправился в Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застрявшие в Черногории россияне вернулись домой.